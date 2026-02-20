Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

Umstrukturierung 20.02.2026 11:26:41

Diageo-Aktie stärker: Neuer CEO will offenbar Management auf den Kopf stellen

Diageo-Aktie stärker: Neuer CEO will offenbar Management auf den Kopf stellen

Der neue Diageo-CEO Dave Lewis plant nach Informationen der Financial Times (FT) den Austausch mehrerer Mitglieder seines 14-köpfigen Führungsteams.

Mit Bekanntgabe der Zwischenergebnisse in der nächsten Woche würden zwar noch keine Veränderungen angekündigt, Lewis wolle aber schnell Pläne zu einer Umstrukturierung des britischen Spirituosenherstellers auf den Weg bringen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Diageo habe der Zeitung keine Stellungnahme geben wollen, schreibt die FT.

In London gewinnt die Diageo-Aktie zeitweise 2,58 Prozent auf 18,28 Pfund.

DOW JONES

Bildquelle: CARL COURT/AFP via Getty Images,Diageo

