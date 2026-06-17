Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
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17.06.2026 18:32:27
Diageo boss Dave Lewis orders executives to cut jobs as restructuring kicks off
Group’s top team given cost-reduction targets as new CEO begins effort to revive fortunes of Johnnie Walker makerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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