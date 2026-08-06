Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
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06.08.2026 12:32:46
Diageo boss Dave Lewis stakes revival on canned cocktails and Guinness
Chief executive sets out restructuring plan for maker of Guinness and Johnnie WalkerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,67
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|Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|82,50
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