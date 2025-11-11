Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 06:00:32

Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ Lewis to lift spirits in sobering times

Former Tesco boss must lead alcohol group through shift in drinking habits after leadership turmoil and strategy doubtsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diageo plcmehr Nachrichten