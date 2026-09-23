Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
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23.09.2026 09:35:14
Diageo poaches WPP finance chief as CEO Lewis overhauls top team
Drinks group’s chief Sir Dave Lewis appoints former Tesco colleague Joanne WilsonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Diageo plc
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10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 2200 Pence (dpa-AFX)
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09:35
|Diageo poaches WPP finance chief as CEO Lewis overhauls top team (Financial Times)
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18.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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11.09.26
|FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
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07.09.26
|Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.09.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Diageo von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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03.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Diageo plc
|10:45
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|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|21.09.26
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|17.09.26
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|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:48
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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