Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs Aktie
WKN: 899505 / ISIN: US25243Q2057
|
05.11.2026 08:48:51
Diageo Q1 Organic Net Sales Up 0.6% Excl. Impact Of EABL
(RTTNews) - Diageo PLC (DEO, GUI.DE, DGE.L) reported that its first quarter reported net sales increased 1.2% to $4.9 billion, with positive organic growth partly offset by unfavourable foreign exchange and the impact of disposals. Organic growth was at 1.4%. Organic net sales grew 0.6% excluding the impact of EABL. The Group said its fiscal 2027 guidance remains unchanged from CMD.
Sir Dave Lewis, CEO, said: "Overall, first quarter was in line with expectations, and we have reiterated our full year guidance. We were pleased with the growth across LAC, EMEA, APAC and India. In North America, we continue to focus on making our offer more competitive, and whilst this remains our biggest challenge, clear actions are underway."
At prior close on LSE, Diageo shares were trading at 1,808.99 pence.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
|
23.09.26
|Diageo-Aktie leichter: Joanne Wilson übernimmt CFO-Posten (Dow Jones)
Analysen zu Diageo PLCShs American Deposit.Receipts Repr.4 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.