Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
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18.08.2026 17:07:56
Diageo sheds 2,000 staff as CEO Dave Lewis kicks off restructuring
Drinks group’s workforce shrank last year after rise in employer taxes and decline in demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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