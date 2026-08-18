Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.08.2026 17:07:56

Diageo sheds 2,000 staff as CEO Dave Lewis kicks off restructuring

Drinks group’s workforce shrank last year after rise in employer taxes and decline in demandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dave Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

mehr Analysen
11.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Diageo Neutral UBS AG
10.08.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dave Inc Registered Shs 340,64 -0,23% Dave Inc Registered Shs
Diageo plc 19,75 -0,85% Diageo plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen