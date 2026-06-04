Diageo Aktie

Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

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04.06.2026 22:26:19

Diageo vs. Brown-Forman: Which Consumer Goods Stock Is a Better Buy in 2026?

The spirits industry is undergoing a shift as consumer preferences evolve, leaving investors to choose between global diversification and specialized brand power. This comparison evaluates whether Diageo (NYSE:DEO) or Brown-Forman (NYSE:BFB)(NYSE:BFA) is the better buy.Diageo operates as a global leader with an expansive reach in the premium drinks market, while Brown-Forman focuses on a concentrated portfolio of world-renowned American whiskey brands. Both companies are core holdings in many consumer defensive portfolios, offering stability through established brand loyalty and consistent cash generation.Diageo sells a diverse range of over 200 brands, including Johnnie Walker, Smirnoff, and Guinness, to consumers in almost 180 countries. The company operates across major geographic regions like North America, Europe, Africa, and Asia Pacific. As a significant player among beverage stocks, the business relies on its massive global distribution network to reach a wide variety of customer segments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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