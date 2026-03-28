Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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28.03.2026 11:56:00
Diagnose per Klick: EuGH muss über Werbeverbot für Telemedizin entscheiden
Der BGH prüft, ob das Verbot von Werbung für digitale Fernbehandlungen gegen die Dienstleistungsfreiheit in der EU verstößt. Dabei bindet er nun den EuGH ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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