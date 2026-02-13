Dialog Group Bhd Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dialog Group Bhd Registered stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 MYR gegenüber -0,020 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 680,0 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 756,3 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at