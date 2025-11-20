Dialog Group Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dialog Group Bhd Registered hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 MYR. Im letzten Jahr hatte Dialog Group Bhd Registered einen Gewinn von 0,030 MYR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 657,0 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dialog Group Bhd Registered einen Umsatz von 634,5 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at