Dialog Group Bhd Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dialog Group Bhd Registered hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,39 Prozent auf 696,9 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 578,8 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at