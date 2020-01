Dialog Semiconductor wie erwartet mit Umsatzrückgang

LONDON (dpa-AFX) - Der Chipspezialist Dialog Semiconductor hat im vierten Quartal erwartungsgemäß einen Umsatzrückgang verzeichnet. Die Erlöse fielen um knapp 12 Prozent auf 381 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen am Montagabend in London mitteilte. Anfang November hatte das Unternehmen einen Zielkorridor von 350 bis 390 Millionen Dollar genannt. Das gesamte Zahlenwerk will Dialog am 4. März veröffentlichen.

Am Aktienmarkt quittierten Anleger die Neuigkeiten mit Gelassenheit. In Frankfurt legte der Dialog-Kurs in einer ersten Reaktion leicht zu./he/la