Fresenius Aktie

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

09.01.2026 09:46:38

Dialyse-Spezialist FMC macht beim Aktienrückkauf Tempo

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysekonzern FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) drückt bei seinen geplanten Aktienrückkäufen aufs Tempo. Nachdem die erste Tranche des Programms am 29. Dezember vorzeitig abgeschlossen worden sei, solle die zweite am 12. Januar starten, teilte die Beteiligung des Gesundheitskonzerns Fresenius (Fresenius SECo) am Freitag mit. Bis zum 8. Mai sei dann der Kauf von Aktien für rund 415 Millionen Euro geplant, womit das Programm von insgesamt einer Milliarde Euro voraussichtlich früher abgeschlossen werde als ursprünglich geplant. Die FMC-Aktien legten am Freitag in einem kaum veränderten DAX um fast eineinhalb Prozent zu./mis/jha/

