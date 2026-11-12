Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
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12.11.2026 18:15:52
Dialysis Giants DaVita and Fresenius Blocking Competition In Washington, Lawsuit Accuses
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Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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12.08.26
|Fresenius SE-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
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11.08.26
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10.08.26
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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10.08.26
|DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Fresenius SE-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
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06.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
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06.08.26
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06.08.26
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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Aktien in diesem Artikel
|DaVita Inc Registered Shs
|158,30
|0,19%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,88
|0,30%
|Fresenius SE & Co.KGaA (spons. ADRs)
|13,20
|0,76%
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