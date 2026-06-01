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01.06.2026 06:31:29
Diamant Infrastructure legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diamant Infrastructure hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,020 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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