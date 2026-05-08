DiaMedica Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DiaMedica Therapeutics veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DiaMedica Therapeutics -0,180 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at