DiaMedica Therapeutics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DiaMedica Therapeutics hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at