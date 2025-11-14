DiaMedica Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DiaMedica Therapeutics hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,17 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at