Diamines Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Diamines Chemicals hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,880 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Diamines Chemicals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 143,7 Millionen INR im Vergleich zu 122,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at