Diamines Chemicals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Diamines Chemicals ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Diamines Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -2,19 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,240 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 98,7 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 93,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at