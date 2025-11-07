Diamines Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Diamines Chemicals hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -4,24 INR. Ein Jahr zuvor waren 2,58 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Diamines Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 93,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 51,53 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at