Diamines Chemicals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Diamines Chemicals hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Diamines Chemicals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,40 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Diamines Chemicals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 48,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 92,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 179,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,060 INR. Im Vorjahr hatten 2,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Diamines Chemicals im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 46,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 384,79 Millionen INR im Vergleich zu 714,71 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at