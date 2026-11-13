Diamond Building Products legte Quartalsergebnis vor

Diamond Building Products hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 THB je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Diamond Building Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,02 Milliarden THB im Vergleich zu 987,9 Millionen THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at