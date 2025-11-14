Diamond Building Products präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diamond Building Products ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Diamond Building Products die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,35 Prozent auf 987,9 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,11 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at