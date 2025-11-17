Diamond Electric: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Diamond Electric veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,54 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -109,440 JPY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,70 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Diamond Electric einen Umsatz von 22,78 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at