Diamond Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Diamond Electric hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,93 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0,080 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 24,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,93 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at