Diamond Electric stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diamond Electric hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 31,99 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 50,54 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,61 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 23,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at