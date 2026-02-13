|
Diamond Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Diamond Electric hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 124,10 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,33 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 23,11 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
