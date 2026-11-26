Diamond Estates Wines Spirits hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,27 Prozent auf 7,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,5 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at