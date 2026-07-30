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30.07.2026 06:31:29
Diamond Estates Wines Spirits gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Diamond Estates Wines Spirits hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 4,9 Millionen CAD gegenüber 4,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 29,88 Millionen CAD gegenüber 24,51 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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