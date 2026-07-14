Diamond Holdings Aktie
WKN DE: A3CSQ7 / ISIN: US25265K1025
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14.07.2026 15:22:09
Diamond giant De Beers halts work at flagship South African mine as demand plummets
Production will stop for two years at the mine which employs more than 4,000 people.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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