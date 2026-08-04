Anglo American Aktie
WKN DE: A41BF3 / ISIN: GB00BTK05J60
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04.08.2026 06:00:08
Diamond industry misjudged threat of lab-grown gems, says Anglo American CEO
De Beers’ owner has slashed company’s valuation and reported far lower prices for rough stonesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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