Diamond Lake Minerals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Diamond Lake Minerals veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Diamond Lake Minerals ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at