Diamond Power Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Diamond Power Infrastructure hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 INR, nach 0,080 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,38 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at