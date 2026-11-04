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04.11.2026 06:31:28
Diamond Power Infrastructure: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Diamond Power Infrastructure veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,87 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,530 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,32 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 135,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,38 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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