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28.05.2026 06:31:29
Diamond Power Infrastructure hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Diamond Power Infrastructure lud am 26.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Diamond Power Infrastructure 0,150 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 6,96 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,34 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 3,00 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,650 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,10 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,15 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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