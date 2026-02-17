Diamond Power Infrastructure: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Diamond Power Infrastructure hat am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 INR, nach 0,120 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,74 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Diamond Power Infrastructure einen Umsatz von 3,07 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at