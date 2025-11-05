|
Diamondback Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Diamondback Energy präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD gegenüber 3,19 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 3,92 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
