Diamondback Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Diamondback Energy hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Diamondback Energy einen Gewinn von 4,83 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4,24 Milliarden USD gegenüber 4,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at