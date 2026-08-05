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05.08.2026 06:31:29
Diamondback Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Diamondback Energy hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,65 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,56 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,68 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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