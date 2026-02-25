|
25.02.2026 06:31:29
Diamondback Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Diamondback Energy veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3,38 Milliarden USD, gegenüber 3,71 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,03 Prozent präsentiert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,53 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Diamondback Energy in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 35,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,03 Milliarden USD im Vergleich zu 11,07 Milliarden USD im Vorjahr.
