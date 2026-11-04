Diamondback Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Diamondback Energy präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Diamondback Energy 5,43 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at