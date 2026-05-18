DiamondPeak: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DiamondPeak hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at