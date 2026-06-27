Diamondrock Hospitality Aktie
WKN: A0EQ4U / ISIN: US2527843013
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27.06.2026 19:41:58
DiamondRock Hospitality Stock Is Up 61%. Here's What This Insider Sale Could Mean
On June 12, 2026, Kathleen Merrill, Director at DiamondRock Hospitality Company (NASDAQ:DRH), disclosed the sale of 20,000 shares of common stock in an open-market transaction, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($11.88); post-transaction value based on Merrill’s direct holdings and the position value supplied in the SEC Form 4 filing.* 1-year performance calculated using June 12th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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