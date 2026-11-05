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05.11.2026 06:31:28
Diamondrock Hospitality veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Diamondrock Hospitality hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent auf 297,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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