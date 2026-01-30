Diamyd Medical (B) präsentierte Quartalsergebnisse

Diamyd Medical (B) hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 SEK gegenüber -0,350 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 0,2 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Diamyd Medical (B) 0,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at