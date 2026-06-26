Diamyd Medical (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Diamyd Medical (B) stellte am 24.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,84 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,410 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at