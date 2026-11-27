On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 25, 2026, Diana Shipping (NYSE:DSX) announced a dividend increase to $0.05 per share alongside $44 million in gains from selling its investment in Genco Shipping & Trading Limited. A dry bulk carrier (a merchant vessel built to transport unpackaged commodities like coal or iron ore) relies on time charter rates (daily rental contracts for shipping vessels) staying above daily cash breakeven levels to generate profit. Three things management said stand out.

Transaction expenses of $12.3 million created a Q3 net loss of $0.5 million after Diana Shipping withdrew its acquisition offer. Selling 4.2 million Genco shares generated $112 million in net proceeds.

Management raised the quarterly cash payout fivefold to $0.05 per common share, supported by $217.5 million in cash reserves and a net loan-to-value ratio (the proportion of net debt relative to vessel market value) of 32%.

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