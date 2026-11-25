(RTTNews) - Diana Shipping Inc. (DSX), on Wednesday reported a loss for the third quarter, compared with a profit in the prior-year quarter, despite an increase in revenue.

Separately, the company announced changes to its leadership structure, appointing Christos Tsakonas as Chief Investments and Strategy Officer effective November 23, 2026, while President Ioannis Zafirakis will transition to an advisory role from March 1, 2027.

following the announcements, the shares were trading 4.38 percent lower at $2.2520 on the New York Stock Exchange.

For the third quarter, net loss attributable to common stockholders was $1.9 million or $0.02 per share, compared with net income of $5.7 million or $0.05 per share in the same period last year.

The company said its third-quarter results included $12.3 million in transaction-related expenses associated with its proposed acquisition of Genco Shipping & Trading Limited, which were expensed following the withdrawal of its acquisition proposal.

Time charter revenues for the quarter increased to $61.1 million from $51.9 million in the prior year period.

Additionally, the company declared a cash dividend of $0.05 per common share, payable on December 16, 2026, to shareholders of record as of December 9, 2026.

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